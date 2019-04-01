Киев, 1 апреля, 2019, 18:35 — ИА Регнум. «Во втором туре президентских выборов Украины уверенную победу одержит шоумен Владимир Зеленский. Разрыв голосов с действующим президентом Петром Порошенко будет еще более значительным, чем по итогам первого тура голосования». Об этом 1 апреля в эфире государственного украинского телеканала «Прямой» заявил директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

«Когда мы напрямую спрашиваем: если во второй тур выйдут Зеленский и Порошенко, то 43% голосуют за Зеленского и 18% — за Порошенко. 18% — это столько же, сколько он получит сейчас по нашим экзитполам. Разница с Зеленским становится большей, а не меньшей», — сказал Паниотто.

При этом он не исключает, что во второй тур президентских выборов может выйти лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко.

«Эти выборы довольно необычные. Раньше мы за два-три месяца до выборов знали, кто выйдет во второй тур. А тут ничего не было известно. Наши данные на последний понедельник, которые мы презентовали с фондом «Демократические инициативы», и данные экзитпола показывают, что, скорее всего, будет Зеленский и Порошенко. Интрига еще остается. Хотя я еще два месяца назад говорил, что у Порошенко будут большие проблемы во втором туре», — рассказал Паниотто.

Он также не исключает, что некоторые избиратели Зеленского, которые голосовали «по приколу», могут опомниться, видя, что шоумен имеет реальные шансы на победу.

«Возможно, если избиратели Зеленского голосовали «по приколу» и увидят, что он имеет реальные шансы, могут опомниться. Возможно, он себя проявит и выскажется относительно вступления в НАТО, которое непопулярно на востоке и юге Украины. Возможно, это им не понравится», — подчеркнул эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине все авторитетные социологические компании: Киевский международный институт социологии, соцгруппа «Рейтинг» и Центр Разумкова отмечают лидерство Владимира Зеленского в президентском рейтинге. Кроме того, они сообщают, что во втором туре Зеленский одержит победу в паре как против Порошенко, так и против Тимошенко.

К примеру, 27 марта социологическая служба Центр Разумкова опубликовала последние данные мартовского соцопроса. Так, во второй тур выборов проходят актер и продюсер Владимир Зеленский и действующий глава государства Порошенко.

«Среди кандидатов на президентский пост лидирует В. Зеленский — среди всех респондентов за него собираются проголосовать 18,8% (среди тех, кто намерен участвовать в выборах и уже определился, за кого голосовать — 24,8%). Вторую позицию занимает П. Порошенко (соответственно 15,7% и 22,1%), третью — Ю. Тимошенко (соответственно 11,5% и 14,8%)», — говорится в сообщении.