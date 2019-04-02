Фрязино, Московская область, 2 апреля, 2019, 05:22 — ИА Регнум. Объекты культуры, образования, науки, медицины «теряются» в современной России, зачастую как бы без всякого злого умысла, а просто потому, что кто-то решил их оптимизировать, попутно создав себе дополнительный доход или избавившись от ненужных расходов. Какие гротескные и одновременно удручающие формы этот процесс может принимать, на примере московского наукограда Фрязино рассказывает автор ИА REGNUM Дмитрий Буянов.

Cbs-fryazino.org Библиотека

Фрязинское Жилищно-эксплуатационное управление института радиотехники и электроники РАН в счет долгов рассталось с помещением центральной библиотеки. Библиотека, основанная в 1936 году, может считаться уникальной уже хотя бы потому, что в ней расположен единственный в России музей Осипа Мандельштама с подлинниками многих его работ. Вместе с библиотекой-музеем под раздачу за долги чуть было не попало и здание детского сада на 135 детей, а история с библиотекой привлекла к себе дополнительное внимание после того, как стало известно, что приобретает ее депутат Щелковского муниципального района от КПРФ за «жалкие» 9 млн рублей при кадастровой стоимости в 28 млн.

Остановить разохотившегося депутата не удалось даже открытием судебного дела по иску возмущенных фрязинцев, сделка по продаже библиотеки состоялась, судебное дело было передано на рассмотрение Арбитражному суду Московской области. Чудес в истории с «плохо лежащей» уникальной библиотекой вообще накопилось множество, и вся эта история, начиная с самого права распродажи под предлогом погашения долгов ФГУП, выглядит весьма сомнительной.

Читайте подробности в статье Дмитрия Буянова В наукограде Фрязино центральную библиотеку продали… депутату от КПРФ