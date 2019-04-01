Киев, 1 апреля, 2019, 18:22 — ИА Регнум. Во втором туре президентских выборов Украины шоумена Владимира Зеленского поддержит электорат, который ранее голосовал за лидера фракции «Батькивщина» Юлию Тимошенко, внефракционного депутата Юрия Бойко, лидера «Оппоблока» Александра Вилкула, лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко.Об этом 1 апреля в эфире одного из украинских телеканалов заявил директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Если брать избирателей Тимошенко, то они преимущественно отойдут Зеленскому — 43% и Порошенко — 11%. Другие говорят, что не придут. Что касается Юрия Бойко, то почти все, кто придет, будут голосовать за Зеленского (52% — за Зеленского, 2% — за Порошенко, остальные говорят, что не придут). Что касается избирателей Гриценко, то они распределяются между Порошенко и Зеленским с небольшим перевесом у Зеленского — 37 на 30%. Остальные говорят, что испортят бюллетень или не придут. Что касается Вилкула, то 43% голосов поддержат Зеленского и 1% Порошенко», — рассказал Паниотто.

Кроме того, он считает, если Тимошенко призовет своих избирателей голосовать за Порошенко, это «может как-то повлиять» на её электорат.

«Те, кто голосуют за Зеленского, из них 97% и дальше будут за него голосовать… При этом 98% избирателей Порошенко будут голосовать за него во втором туре», — подытожил Паниотто.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля Центральная избирательная комиссия Украины обработала 89,31% электронных протоколов голосования на выборах президента. За шоумена Зеленского проголосовали 30,26%. На втором месте— Порошенко с 16%. На третьем— лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко с 13,35%, на четвертом — внефракционный депутат, основатель «Оппозиционной платформы— За жизнь» Юрий Бойко с 11,53%, на пятом — лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко с 7,01%.