Ростов-на-Дону, 1 апреля, 2019, 18:28 — ИА Регнум. На фоне решения Конституционного суда РФ может возникнуть протестное движение, а пока социальных волнений почти нет. Об этом заявил руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Ростовской области Сергей Косинов 1 апреля, комментируя в беседе с корреспондентом ИА REGNUM возможный отказ Конституционного суда РФ признать пенсионную реформу неконституционной.

Николай Верхотуров. Расчёт (Перед стачкой). 1910

«Все хотят дождаться решения Конституционного суда РФ. Если он [суд] откажет, то вполне вероятна более масштабная волна протестов. Кроме того, отказ Конституционного суда продемонстрирует, что судебная власть не защищает интересы простых граждан, и обратной дороги нет», — отметил собеседник агентства.

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ИА REGNUM напоминает, что депутат Ростовской-на-Дону городской думы Анатолий Котляров («Справедливая Россия») считает, что пенсионная реформа больно ударит по гражданам России года через четыре.

«Пенсионная реформа начнёт бить достаточно больно через четыре года, и тогда социальное недовольство будет на высоком уровне. Не надо быть Архимедом или Пифагором, чтобы подсчитать, что человек на пенсии должен получать свою зарплату. И возврат к социальной системе ляжет в основу предвыборной программы будущего президента РФ. Власть ругать, конечно, нельзя, но она занимается саботажем и вредительством», — отметил он.

Координатор ростовского отделения общественного движения «Суть времени» Артём Тарабановский высказал мнение, что «затея, связанная с пенсионной реформой и другими антисоциальными шагами, проводится с целью социального протеста обычных граждан, которые всегда были опорой государства».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ближайшие дни Конституционный суд РФ официально откажет представителям парламентской оппозиции, которые обратились с иском о признании неконституционной пенсионной реформы.

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