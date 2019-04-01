Москва, 1 апреля, 2019, 18:43 — ИА Регнум. Уголовное дело в отношении преступного сообщества, которое занималось организацией незаконной миграции иностранцев, передано в суд. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры Москвы.

Марк Шагал. Старики (фрагмент). 1923

По версии следствия, в организованное преступное сообщество (ОПС) входило семь жителей столицы, а его создателем была 75-летняя пенсионерка. Злоумышленники вели незаконную деятельность с января 2015 по июнь 2016 года.

Под видом легальной организации с сетью филиалов, которая якобы должна была содействовать в получении иностранцами гражданства РФ, члены ОПС занимались нелегальным бизнесом. За денежное вознаграждение они изготавливали и предоставляли иностранцам поддельные и подложные документы, которые давали право пребывания на территории России.

В ходе оперативных мероприятий подозреваемые были задержаны. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частями 1, 2 статьи 210 УК РФ («Организация и участие в преступном сообществе»), пунктом «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции, совершенная в составе преступного сообщества»). Уголовное дело направлено в Таганский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава республики Якутия Айсен Николаев в своем Instagram пообещал усилить борьбу с нелегальной миграцией. Данные меры связаны с преступлением граждан Киргизии против жительницы города Якутска, из-за которого в республике произошли стихийные митинги.