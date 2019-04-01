Калуга, 1 апреля, 2019, 16:11 — ИА Регнум. Торжественное открытие бюста первого космонавта Земли Юрия Гагарина, приуроченное к его 85-летию состоялось в городе Нетания (Израиль). Как сообщили 1 апреля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, скульптура передана в дар фондом «Диалог культур — единый мир» при содействии посольства Российской Федерации в Государстве Израиль, мэрии города в сотрудничестве с Netanya Foundation и Ассоциацией туризма и установлена в культурно-научном центре «Планетания».

Пресс-служба правительства Калужской области В Израиле установлен бюст первого космонавта Земли Юрия Гагарина

В церемонии приняли участие мэр города Нетания Мирьям Файерберг-Икар, Посол России в Израиле Анатолий Викторов, первый секретарь посольства Игорь Мартынов, заместитель генерального директора по международному сотрудничеству госкорпорации «Роскосмос» Сергей Савельев, послы Белоруссии и Казахстана, руководители Российского культурного центра в Тель-Авиве, израильского космического агентства, жители города.

Посол РФ в Израиле Андрей Викторов передал мэру города Нетания приветственное письмо губернатора Калужской области Анатолия Артамонова. Глава калужского региона поздравил участников со знаменательным событием, выразив удовлетворение тем, что проект по установке бюста первому покорителю космоса, инициированный фондом «Диалог культур — единый мир» и этнографическим парком «Этномир» Калужской области, продолжает объединять народы разных стран.

«Калужская область традиционно считается родиной российской космонавтики, — говорится в письме. — Сам Гагарин писал в книге «Дорога в космос»: «Еще в космосе я решил обязательно побывать в старинном русском городе Калуге — колыбели межзвездных полетов». На Калужской земле жил и трудился русский и советский ученый-самоучка, изобретатель и просветитель К.Э.Циолковский. Приглашаем вас посетить Россию и обязательно Калужскую область — проникнуться духом космических открытий».

Анатолий Артамонов поблагодарил руководство города Нетанию, а также другие заинтересованные организации за поддержку инициативы и вклад в развитие культурно-гуманитарных связей между народами Израиля и России.

«Искренне верю, что памятная скульптура Юрия Алексеевича Гагарина увековечит не только его подвиг, но и нашу всеобщую веру в то, что народы Земли вместе будут беречь нашу хрупкую планету», — подчеркнул в своём письме калужский губернатор.

К участникам мероприятия с приветственными письмами также обратились заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова и президент фонда «Диалог культур — единый мир» Руслан Байрамов.