Москва, 1 апреля, 2019, 18:20 — ИА Регнум. Кандидаты в президенты Украины не станут в ближайшее время создавать каких-то коалиций, считает политолог Дмитрий Абзалов. Об этом он заявил 1 апреля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кремлёвский след

«Коалиций не будет, — сказал Абзалов. — Дело в том, что приближаются парламентские выборы, и никто сейчас не станет сливать свои позиции. Если Тимошенко будет сейчас кооперироваться с тем же самым Зеленским, то не факт, что она сможет нормально довести свою политическую структуру. Если бы эти выборы были без парламентской составляющей, то до первого тура была бы кооперация. Владимир Зеленский не заинтересован в том, чтобы с кем-то кооперироваться, потому что он — кандидат против всех, а кандидат против всех ни с кем не кооперируется. Вопрос том, какая будет стратегия во втором туре. Порошенко будет либо напрягать ЦИК, либо пытаться создать провокацию. Порошенко важно перевести ситуацию в противостояние с Путиным. Ему необходимо зацепиться за противостояние с Москвой».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) пригласила кандидатов на пост президента, прошедших во второй тур выборов — Владимира Зеленского и Петра Порошенко — принять участие в дебатах.

«Общественный вещатель готов к проведению теледебатов в определённом законом порядке и предоставит официальные приглашения для участия в дебатах обоим кандидатам сразу после официального объявления результатов первого тура выборов на пост президента Украины», — говорится в сообщении телерадиокомпании.