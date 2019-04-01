Мадрид, 1 апреля, 2019, 17:46 — ИА Регнум. «Вчера Украина присоединилась к списку стран, которые официально признали, что сыты по горло всеми своими политиками. Сорокаоднолетний актер, юморист и продюсер Владимир Зеленский стал самым популярным кандидатом в первом туре украинских президентских выборов, набрав, согласно предварительным данным, 30,4% голосов», — пишет сегодня, 1 апреля, испанское издание El Mundo.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Хорошо

Опыт Зеленского в качестве политика ограничивается ролью в телевизионном шоу, в котором он сыграл преподавателя, стремительно превращающегося в президента. Каждые трое из десяти украинских избирателей считают, что этот сценарий можно претворить в жизнь. Для этого комику необходимо победить во втором туре выборов 21 апреля. В этот день Владимир Зеленский померяется силами с уходящим президентом, прозападным магнатом Петром Порошенко, который получил поддержку 16% украинцев, согласно первому подсчету голосов, пишет издание.

Дуэль намечается неприглядная. Вчера вечером Порошенко в очередной раз попытался подорвать представление о благонадежности Зеленского, отметив, что российский лидер Владимир Путин «мечтает о президенте мягком, покорном, любезном, улыбчивом, неопытном, слабом, идеологически аморфном и политически не определившемся». «Неужели мы ему подарим это?» — возмущался магнат.

Критики Зеленского ставят под сомнение его способность управлять страной, а некоторые считают юмориста марионеткой олигарха Игоря Коломойского, старого соперника Порошенко.

«В таких условиях действующий президент направил свой опыт и патриотический дух на сопротивление восстанию, спровоцированному на востоке Россией, аннексировавшей в 2014 году полуостров Крым. Зеленский занимает гораздо более неоднозначную позицию относительно мира в Донбассе, поскольку даже выступает за прямые переговоры с Москвой, которые предлагает вынести на голосование», — так видит ситуацию El Mundo.

«Это только первый шаг в сторону полной победы, — заявил Зеленский, узнав о результатах выборов в своем штабе. — Этот только начало, мы не собираемся расслабляться».

Он также заверил, что не рассматривает вариант переговоров об альянсе с кем-либо из выбывших кандидатов. «Только победа!» — резюмировал новоиспеченный политик. Порошенко в свою очередь признал, что встретил известие об исходе голосования без восторга, и назвал произошедшее суровым уроком от электората, который выставил счет своему президенту вопреки всем попыткам последнего объявить врагом украинцев Путина.

«Украина в это воскресенье дала системе пощечину, — комментирует итоги выборов другое популярное испанское издание, El Pais. — Обозлившись на постоянные коррупционные скандалы, изнемогая от войны на востоке, украинцы захотели дать шанс комику без политического опыта возглавить страну».

«Как обычно бывает на выборах, которые проводятся в два этапа, призывы кандидатов, вычеркнутых из гонки, повлияют на финальный результат, — делает прогноз относительно будущего ABC. — Это может повлечь за собой поражение Зеленского — человека, пришедшего не из политики и имеющего скудную поддержку в Верховной раде (парламенте) и в остальных институтах».