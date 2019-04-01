Киев, 1 апреля, 2019, 17:45 — ИА Регнум. Шанс остаться у власти у Порошенко есть только один — тем или иным способом сорвать выборы, но реализовать этот сценарий совершенно непросто, заявил 1 апреля политолог и экс-депутат Верховной рады Евгений Филиндаш, комментируя итоги первого тура президентских выборов.

President.gov.ua Порошенко молится

По мнению эксперта, обострённое в ходе выборов чувство самосохранения уже подсказывает чиновникам и силовикам среднего звена, что участвовать в возможных авантюрах Банковой (администрация президента Украины) в условиях надвигающегося проигрыша Порошенко — себе дороже.

«Запад недогаранта фактически уже тоже списал — публичный выход «долларо-оптимистов» во главе с Лещенко и Найемом из фракции БПП, критика из посольства США и т.д. Поэтому Порошенко с ближайшим окружением остаётся только одно — договариваться о гарантиях безопасности», — заявляет Филиндаш.

По мнению политолога, у Порошенко нет шансов выиграть выборы во втором туре, поскольку разрыв в 13−14% никаким админресурсом не отыгрывается. Более того, предполагает эксперт, отрыв Зеленского ещё больше возрастёт во втором туре.

«Из семи кандидатов, занявших места с 3-го по 9-е и набравших больше 1 процента, к Порошенко отойдут голоса только последнего из этой семёрки — Кошулинского из «Свободы», с его полутора процентами. Большинство избирателей и Тимошенко, и особенно Бойко с Вилкулом, однозначно проголосуют во втором туре против Порошенко — т. е. за Зеленского. Избиратели остальных кандидатов — Гриценко, Смешко и Ляшко — разделятся в тех или иных пропорциях, но в любом случае среди них не окажется больше сторонников Порошенко во втором туре, чем его противников. Скорее — наоборот», — резюмировал экс-депутат Рады.

ИА REGNUM напоминает, что по состоянию на 17:00 1 апреля ЦИК Украины обработала 85,07% протоколов. Согласно результатам комиссии, во второй тур выходят Зеленский и Порошенко, набравшие 30,34% и 16,02% голосов избирателей соответственно. На третьем месте расположилась Юлия Тимошенко, за которую проголосовали 13,28% избирателей.