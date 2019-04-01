Санкт-Петербург, 1 апреля, 2019, 17:51 — ИА Регнум. Жителям дома №24 по улице Бармалеева в Петроградском районе Петербурга в понедельник, 1 апреля, явно было не до смеха. Около 14:50 мск в дежурную часть Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области поступило тревожное сообщение о том, что в доме найден боеприпас времен войны.

ГУ Росгвардии по СПб и Ленобласти Снаряд, найденный 1 апреля в Петербурге

Жильцов квартиры, где в ходе ремонтных работ была сделана опасная находка, эвакуировали, а вход в подъезд перекрыли полицейские.

«Прибывшие на место специалисты инженерно-технического отдела ОМОН Росгвардии обследовали обнаруженный предмет и установили, что это артиллерийский снаряд калибра 45 мм времен Великой Отечественной войны, в состоянии сильной коррозии», — сообщили в пресс-службе регионального ГУ Росгвардии.

Боеприпас был изъят и вывезен сотрудниками ОМОН на специализированный полигон для уничтожения.

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Напомним, в середине марта три минометные мины времен Великой Отечественной войны были обнаружены в жилом доме на юге Санкт-Петербурга. В те же дни в Пушкинском районе города при прокладке газовых коммуникаций рабочие нашли немецкий реактивный снаряд калибра 280 мм и две минометные мины калибра 82 мм, которые представляли реальную опасность и были уничтожены на спецполигоне.