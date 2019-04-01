Брно, Чехия, 1 апреля, 2019, 17:41 — ИА Регнум. Около 40 человек пострадали в результате ДТП с участием трамвая и троллейбуса в города Брно на юго-востоке Чехии, передаёт 1 апреля Nova.cz.

(сс) দেবর্ষি রায় Трамвай в Брно

Как сообщается, авария произошла в центре города на пересечении улиц Масна и Крженова. По предварительным данным, водитель троллейбуса не успел затормозить, когда на перекрёсток выехал трамвай.

Представитель национальной службы спасателей и пожарных Ярослав Мирошка сообщил журналистам, что пятеро пострадавших получили тяжёлые травмы и доставлены в отделение интенсивной терапии местной больницы.

Сотрудники полиции на месте выясняют все обстоятельства произошедшего. Район ЧП временно закрыт для движения транспорта.