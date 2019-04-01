Чебоксары, 1 апреля, 2019, 17:38 — ИА Регнум. В Чебоксарах разбираются с перевозчиками и последствиями транспортной реформы. Проблемы касаются автобусного обслуживания. Всего в городе таких маршрутов — 26, из них на 15 маршрутах по итогам аукционов работают постоянные перевозчики. По семи маршрутам контракты ранее были расторгнуты или победители ушли от заключения договора, что дало повод чиновников обвинить их в саботаже транспортной реформы. В марте стало известно, что мэрия расторгает контракт с обществом «Авто-Экспресс — 4», которое обслуживает восемь маршрутов: вместо автобусов средней вместимости на линии работают большие автобусы, что нарушает условия контракта. Об этом заявил глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе столичной мэрии.

Cap.ru Маршрутки возвращаются

В рамках транспортной реформы в Чебоксарах, стартовавшей в декабре 2018 года, в городе были отменены 16 маршрутов, изменилась схема движения 14 маршрутов, в настоящее время действуют 43 маршрута (17 троллейбусных и 26 автобусных). Число автобусов сокращено с 512 до 330, из них 206 — маршрутки, 71 и 53 автобуса — большой и средней вместимости.

Проблемы начались на стадии заключения контрактов по автобусным маршрутам. По данным администрации, в настоящее время на 15 маршрутах определены постоянные перевозчики на восемь лет, по остальным семи маршрутам «контракты или расторгнуты, или победители торгов отказались от заключения контрактов без объяснения причин, саботировав тем самым транспортную реформу».

Восемь маршрутов обслуживает ООО «Авто-Экспресс — 4», на которые были пущены большие автобусы (71 единица).

«Это нарушало условия контрактов, в которых предусмотрены автобусы среднего класса. Перевозчик не смог поставить автобусы среднего класса в связи с введенными санкциями в отношении российских производителей, но взял на себя обязательство сделать это до конца I квартала текущего года. Обстоятельства сложились так, что эти обязательства перевозчик выполнить не смог. Так как неисполнение условий контракта нарушает действующее законодательство, администрация города вынуждена принять решение об отказе от исполнения контрактов в одностороннем порядке», — говорят в мэрии Чебоксар, отмечая, что ранее внесённые 21 млн рублей за право осуществлять перевозки останутся в муниципальном бюджете.

Сити-менеджер Чебоксар Алексей Ладыков пояснил, что с 3 апреля маршруты будут обслуживать временные перевозчики до проведения конкурсных процедур. Это означает, что с транспортное обслуживание прекращает 71 большой автобус, и на улицы города возвращаются маршрутки: по прогнозу, их число вырастет с 206 до 318.

Муниципальные власти ссылаются также на то, что рассчитанный ранее питерским научно-исследовательским институтом «рациональный пассажиропоток не достиг необходимой величины». Для этого нужна оптимизация межмуниципальной сети, за которую отвечает минтранс Чувашии. Мэрия Чебоксар просила для разгрузки транспортной сети поставить вопрос перед перевозчиками о переходе на автобусы среднего и большого класса, организовать семь пересадочных узлов в Чебоксарах для оптимизации межмуниципальных маршрутов Чебоксары — Новочебоксарск.

«Республиканским документом планирования данные рекомендации были учтены частично, а транспортная реформа в Чебоксарах стартовала гораздо раньше начала оптимизации межмуниципальных маршрутов. По маршрутам в направлении Чебоксары — Новочебоксарск всё ещё не объявлены конкурсы, а перевозки осуществляются автобусами малого класса по нерегулируемым тарифам», — констатировал Алексей Ладыков, приведя ряд примеров.

По его словам, транспортные средства с отменённого маршрута № 334, следовавшего из Новочебоксарска в юго-западный район Чебоксар, перешли на курсирующие по этому направлению №№ 234 и 101-с, то есть «по факту количество маршруток осталось прежним».

"Маршрутка № 331, следующая с Богданки в Новочебоксарск и дублируя муниципальный маршрут №12 более чем на 70%, осуществляет перевозки с интервалом 3−5 минут. В то время как интервал движения автобусов среднего и большого класса на 12-м маршруте в час пик составляет 10−15 минут. Люди не хотят терять время, ожидая большой автобус, когда каждые 3 минуты ходит маршрутка. Кроме того, на маршрутках между городами Чебоксары и Новочебоксарск в большинстве случаев стоимость проезда за наличную оплату занижена на 5% по сравнению с городским тарифом», — считает глава администрации Чебоксар, подчёркивая, что «фактически, на межмуниципальных маршрутах реформа не реализуется».

«Таким образом, на муниципальных маршрутах, оснащенных автобусами большого класса, выручка от существующего пассажиропотока не покрывает затраты, которые возникают при выполнении транспортной работы. В то же время объём перевозок маршрутов №№ 41, 44, 45 говорит о необходимости замены «маршруток» на автобусы большего класса», — констатирует Алексей Ладыков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее при обсуждении транспортной реформы больше всего претензий у мэрии Чебоксар было к маршрутам, следующим из Новочебоксарска: отмечалось, что в столице по внутригородским маршрутам ходят 490 маршруток, плюс из Новочебоксарка — ещё 337. «Новочебоксарский» транспорт утром привозит в Чебоксары 13 тыс. пассажиров, столько же увозит. При этом, по разным подсчётам, пассажиропоток в столице достигает 400 тысяч в сутки, то есть на новочебоксарцев приходится менее 10%.

В мэрии Чебоксар в апреле-мае планирует объявить повторные торги на право осуществления перевозок. И просят минтранс Чувашии организовать межмуниципальные перевозки на автобусах большого и среднего класса.

Из положительных моментов чиновники отмечают улучшение ситуации на МУП «Чебоксарское троллейбусное управление», под которое в том числе была «заточена» реформа. В прошлом году убытки на предприятии сократили на 80%, или 76 млн рублей — общая сумма убытка не сообщается. В продолжение транспортной реформы в этом году в городе запущен троллейбусный маршрут №10, связавший микрорайона Садовый с центром города, готовится к открытию маршрут в Новый город.