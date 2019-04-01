Киев, 1 апреля, 2019, 17:31 — ИА Регнум.

Gov.ua Петр Порошенко на Донбассе

Действующий глава украинского государства Петр Порошенко имеет хорошие шансы победить во втором туре президентских выборов, поскольку украинцы выбирают «опыт и главнокомандующего». Об этом 1 апреля заявил в эфире одного из украинских телеканалов заявил политолог Александр Мусиенко.

По его словам, голосование в первом туре показало, что украинцы предпочитают голосовать за опытных кандидатов, в частности за Порошенко, лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко, внефракционного депутата, основателя «Оппозиционной платформы— За жизнь» Юрия Бойко, экс-министра обороны, лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко, лидера Радикальной партии Олега Ляшко, лидера «Оппоблока» Александра Вилкула.

«Посмотрите, Смешко — это новое лицо, но есть опыт… Если мы всех кандидатов проанализируем, то увидим, что опыт все-таки побеждает новизну. Если мы возьмем Порошенко, Тимошенко, Бойко, Гриценко, Ляшко, Вилкула сложим все вместе, то увидим, что люди больше склоняются за опыт», — отметил Мусиенко.

При этом он напомнил, что накануне выборов наибольшую позитивную динамику роста рейтингов демонстрировал Порошенко.

«Из всех кандидатов, которые есть, кандидат, который занял второе место, имел наибольшую позитивную динамику перед голосованием в первом туре. Несмотря на то как хотели и как максимально сбивали рейтинг, не удалось. Наоборот он вырос. На второй тур он тоже будет расти. Не будет такого отрыва в два раза. Даже если победит Зеленский, точно не будет отрыва в два раза», — считает Мусиенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля Центральная избирательная комиссия Украины обработала 80,9% электронных протоколов голосования на выборах президента. За шоумена Зеленского проголосовали 30,41%. На втором месте— Порошенко с 16,02%. На третьем— Тимошенко с 13,25%, на четвертомм Бойко с 11,55%, на пятом- Гриценко с 7,02%, на шестом-Смешко с 5,95%.