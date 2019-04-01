Киев, 1 апреля, 2019, 17:30 — ИА Регнум. Правоохранительными органами Украины зафиксированы попытки хакерских атак на избирательную систему во время проведения президентских выборов. Об этом 1 апреля заявил глава МВД Украины Арсен Аваков на брифинге в Центральной избирательной комиссии.

Artemka ЦИК Украины

По его словам, в последние двое суток МВД «особенно активно мониторит ситуацию». «Видим попытки с некоторых IP-адресов проникнуть в избирательную систему нашей ЦИК», — сказал Аваков.

Он добавил, что кибератаки осуществлялись в том числе с IP-адресов, зарегистрированных в России. Вместе с тем, заверил министр, нет никаких оснований полагать, что избирательная система будет дискредитирована.

Напомним, ранее Арсен Аваков высоко оценил работу киберполиции, которая в этом году впервые привлекалась к обеспечению безопасности выборов на Украине.