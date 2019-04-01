Ростов-на-Дону, 1 апреля, 2019, 17:41 — ИА Регнум. Пенсионная реформа больно ударит по гражданам России года через четыре, считает депутат Ростовской-на-Дону городской думы Анатолий Котляров («Справедливая Россия»). Такое мнение он высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 1 апреля.

Александр Дейнека. Безработные в Берлине. 1932

«Я думаю, что основная доля граждан РФ не особо следит за решениями Конституционного суда РФ, она далека от этого. Пенсионная реформа начнёт бить достаточно больно через четыре года, и тогда социальное недовольство будет на высоком уровне», — считает народный избранник.

«Не надо быть Архимедом или Пифагором, чтобы подсчитать, что человек на пенсии должен получать свою зарплату. И возврат к социальной системе ляжет в основу предвыборной программы будущего президента РФ. Власть ругать, конечно, нельзя, но она занимается саботажем и вредительством», — заключил собеседник агентства.

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ИА REGNUM сообщало, что Конституционному суду отменить пенсионную реформу в России не позволят. Так считает координатор ростовского отделения общественного движения «Суть времени» Артём Тарабановский.

«На мой взгляд, вся затея, связанная с пенсионной реформой и другими антисоциальными шагами, проводится с целью социального протеста обычных граждан, которые всегда были опорой государства. По сути, власть заставляет их выйти на улицы», — заключил он.

Напомним, в ближайшие дни Конституционный суд РФ официально откажет представителям парламентской оппозиции, которые обратились с иском о признании неконституционной пенсионной реформы.