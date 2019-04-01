Москва, 1 апреля, 2019, 17:28 — ИА Регнум. Действующая украинская власть может устроить вооруженные провокации в Донбассе для воздействия на ход президентских выборов, заявил 1 апреля замглавы МИД России Григорий Карасин в интервью журналу «Международная жизнь».

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская война на Украине

«Риск обострения обстановки на юго-востоке сохраняется. Нельзя исключать попыток правящего режима устроить в предвыборных целях очередные вооруженные провокации в регионе», — сказал Григорий Карасин.

Российский дипломат напомнил, что проходящие на Украине проходят фактически без участия жителей Донбасса.

Замглавы МИД РФ напомнил, что киевские власти до сих пор не сделали ничего для реализации Минских соглашений, одним из пунктов которых является прямой диалог с Донбассом и законодательные изменения, подразумевающие участие жителей ДНР и ЛНР в политической жизни Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, президентские выборы на Украине должны пройти через второй тур, который назначен на 21 апреля.