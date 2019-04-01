Рим, 1 апреля, 2019, 17:24 — ИА Регнум. С понедельника, 1 апреля, вступило в силу решение мэрии Рима об изъятии в бюджет тех «средств», которые туристы оставляют в фонтане Треви, по традиции бросая в него монеты, передает Agenzia Italia.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Фонтан Треви. Рим. Италия

Объем средств оценивается в 1,5 млн евро в год. Ранее эти средства получало римское отделение благотворительной организации Caritas. Деньги из фонтана Треви составляли около 15% его бюджета.

В свою очередь римская мэрия за счет этих средств намерена реализовывать социальные программы. Решение было принято в конце 2018 года, позже, после критики со стороны оппонентов мэрии, отменено, но затем принято вновь.