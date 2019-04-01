Киев, 1 апреля, 2019, 17:18 — ИА Регнум. Последние двое суток сервер Центральной избирательной комиссии Украины пытаются взломать с IP-адресов из Российской Федерации и Киева. Киберполиция Украины успешно отбила и продолжает отбивать атаки. Об этом 1 апреля на брифинге в Киеве заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

«Впервые у нас сложилась ситуация, при которой киберполиция была допущена Центральной избирательной комиссией в рабочую группу по обеспечению безопасности вместе со службой безопасности, Госсвязью. Мониторим ситуацию. Последние двое суток видим попытки с некоторых IP-адресов из Российской Федерации, с IP-адресов, которые находятся в Киеве, получить доступ к нашей центральной избирательной системе», — рассказал Аваков.

Он сообщил, что украинские специалисты успешно блокируют IP-адреса.

«Специалисты ЦИК и наши специалисты хорошо отрабатывают защиту, блокируют эти адреса. Нет никаких оснований полагать, что система будет дискредитирована. Видим адекватную работу системы», — добавил Аваков.

Министр также поблагодарил 135 тысяч сотрудников МВД (полицию, спасателей, пограничников и нацгвардейцей) за «прекрасную работу» на президентских выборах.