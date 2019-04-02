Москва, 2 апреля, 2019, 03:59 — ИА Регнум. Самые светлые лозунги могут быть использованы в самых гнусных целях, это беда, преследующая общественные движения любого уровня с самого момента возникновения самой политики. Почему эта проблема становится особенно актуальной в наши дни и по отношению к России, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Иван Шилов ИА REGNUM Большая игра

Современная Россия вот уже десяток лет, с момента демонстрации ею решимости действовать на международной арене в соответствии со своими представлениями о благе, находится под разного рода атаками, из которых атаки идеологические занимают совсем не последнее место. Как теперь для развала России ее недруги пытаются применить пропаганду «светлого будущего объединенного человечества»?

Тезисы о «едином человечестве» и «России как части целого» раздаются с разных сторон российского политического спектра, становясь популярной темой обсуждения. Зачастую участники таких дискуссий не принимают в расчёт, что в данном случае ошибка заключается не в принятии той или иной стороны политического объединения с кем-либо, а в самой постановке вопроса. Державная самостоятельность имеет своим следствием геополитическое одиночество, идет ли речь о России или любом другом крупном и сильном государстве.

У США или Китая также «нет союзников» в геополитическом смысле, а есть планы по распространению своего влияния ‑ и присоединяться к чужим планам, ратуя за «всё хорошее», у России совершенно нет никакого резона. Разумеется, тезис о наступлении эры объединенного человечества велик и прекрасен, но в нынешних условиях он означает лишь подчинение собственной цивилизации глобалистской модели. Следствием такого подчинения вполне может стать утрата субъектности вплоть до превращения в колонию и исчезновения как государства. Вместо этого разрушительного пути России нужно выбрать способ выстоять в бурях надвигающегося «технотронного уклада», который скоро (в историческом масштабе времени) изменит облик человечества. Тогда разговор об «объединениях» и «единых судьбах» приобретет новый смысл.

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