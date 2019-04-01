Рим, 1 апреля, 2019, 17:15 — ИА Регнум. С июня 2019 года сотрудники правоохранительных органов Италии начнут получать электрошокеры, заявил в понедельник, 1 апреля, вице-премьер и глава МВД Маттео Сальвини, передает официальный блог его партии «Лига».

(сс) djedj Полиция Италии

Сальвини отметил, что электрошокеры уже есть в обмундировании сотрудников полиции в целом ряде западных стран.

О необходимости предоставить полицейским электрошокеры в МВД Италии заговорили осенью 2018 года после серии нападений со стороны нелегальных мигрантов на сотрудников полиции и работников железнодорожных компаний.