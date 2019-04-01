Брюссель, 2 апреля, 2019, 01:12 — ИА Регнум. Какие изменения в экономической политике Евросоюза считают необходимыми различные партии и политические объединения ЕС, претендующие на места в новом Европарламенте, рассказывает автор ИА REGNUM Руслан Костюк.

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Экономическая программа, заявленная перед выборами, может стать серьезной приманкой для голосов избирателей, но только в том случае, если экономика и средства ее улучшения занимают достаточно весомую позицию в общественном обсуждении. В нынешнем ЕС дела обстоят именно так — снижение покупательной способности и рост безработицы, особенно среди молодежи, эти и другие сложности заставляют европейского избирателя пристальнее присмотреться к предлагаемым различными политическими силами путям решения экономических проблем.

А самые радикальные предложения исходят с правого и левого флангов политического спектра. Так, по мнению Партии европейских левых, основное внимание в экономической сфере должно уделяться не выпячиванию принципов конкуренции и дерегламентации, как это происходит уже долгое время, а быть направлено в сторону усиления народного контроля над экономическими решениями властей. Европейская зеленая партия также желает изменения сегодняшнего формата экономики, но главным считает следование природоохранительным постулатам.

Крайне правые активисты, например, объединение «Движение за Европу наций и свобод», предлагают изменить надоевшую большинству европейцев ультралиберальную экономику, начав с такого наболевшего вопроса, как изменение миграционной политики, а также применения принципа «европейского протекционизма» для защиты европейских производств на международном уровне. Но всё перечисленное — крайние точки зрения представителей правого и левого лагерей европейской политики. А каково мнение тех, кто остается в центре и менее радикален в своих экономических воззрениях?

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