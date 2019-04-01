Санкт-Петербург, 1 апреля, 2019, 17:17 — ИА Регнум. Управление парковками в Петербурге выполняет бесполезную работу, независимо от того, кто его возглавляет. Таким мнением с корреспондентом ИА REGNUM поделился член совета петербургского и ленинградского областного отделения Всероссийского общества автомобилистов Александр Холодов.

Дарья Драй ИА REGNUM Эвакуация автомобиля

Напомним, после многочисленных скандалов и даже обысков назначен новый руководитель СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга».

«Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус. Сейчас любой начальник, какой бы ни пришел, будет заложником того, что происходило ранее. Управление парковками — это как «Союз рыжих», они выполняют работу абсолютно бесполезную и ненужную», — сказал Холодов.

Он добавил, что имеет в виду деятельность «специалистов», которые фотографируют машины, припаркованные на платных стоянках в центре города, отправляют запросы в органы МВД, чтобы получить данные на водителей-нарушителей, не оплативших парковку, полиция им отказывает, и фотографии отправляются в мусор.

Те изменения в законодательстве, которые позволили бы МВД делиться персональными данными с чиновниками, в ближайшее время не произойдут, убежден Холодов.

«Госдума не примет эти предложения, на которые они рассчитывают. Данные никто передавать не будет. Проблему можно решить, но не тем способом, каким они пытаются. Например, штраф может быть не региональным, а федеральным. Тогда контролеры смогут докладывать ГИБДД о нарушителях, а те будут штрафовать. Только в таком виде это может работать. Но не хватает или мозгов, или желания, или еще чего-то, чтобы сообразить, что если Магомед не идет к горе, то можно и наоборот», — заметил Холодов.

При этом штрафы могут переводиться в доход местного бюджета, как, например, штрафы за превышения скорости, которые направляют в местный дорожный фонд. Петербургскому управлению парковками при этом не стоит пытаться добиться московских успехов, где власти успели подписать соглашение с МВД о передаче персональных данных.

«Первое, что им говорили, когда они принялись строить эти стоянки: что надо перестать самим себя обманывать. В итоге, петербуржцы продолжают налогами оплачивать деятельность по возможности клянчить у автомобилистов деньги. Потому что иначе это и не назвать», — заключил Александр Холодов.

Как сообщало ИА REGNUM, новым директором ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» назначен Сергей Куканов. По его словам, перед ним «стоит задача оперативно провести комплексный анализ работы ГЦУП и постараться преодолеть те сложности, с которыми столкнулось учреждение».