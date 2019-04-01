Вашингтон, 1 апреля, 2019, 17:01 — ИА Регнум. Международное рейтинговое агентство Moody's считает, что власти Дании вполне могут существенно затормозить строительство газопровода «Северный поток — 2», потребовав провести дополнительную экологическую экспертизу. Такая информация содержится в обзоре агентства Moody's.

Nord Stream 2 / Aксель Шмидт Строительство газопровода «Северный поток — 2»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Нафтогаз Украины», а вслед за ним и действующий украинский президент Пётр Порошенко заявляли, что Дания якобы запретила строить газопровод через свои территориальные воды и исключительную экономическую зону.

Но в самой Дании эту информацию опровергли.

Тем не менее власти Дании пока не согласовали ни одну из двух заявок от оператора проекта Nord Stream 2 AG на прокладку трубопровода либо через датские территориальные воды, либо через датскую исключительную экономическую зону.

Теперь стало известно, что Дания просит Nord Stream 2 AG рассмотреть третий вариант прокладки «Северного потока — 2» — в исключительной экономической зоне Дании к югу от острова Борнхольм. Копенгаген тем самым стремится найти маршрут с наименьшим влиянием на окружающую среду и судоходство.

Тем не менее Moody's считает, что тем самым Дания тормозит строительство газопровода, и позиции Газпрома на переговорах с Украиной по транзиту российского газа через украинскую территории могут быть подорваны.

По оценкам агентства, в этом случае планируемый транзит в размере 10−15 миллиардов кубометров газа может вырасти примерно в три раза.