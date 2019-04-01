Анкара, 1 апреля, 2019, 17:01 — ИА Регнум. Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил о продолжении поддержки правительством Турции президента Венесуэлы Николаса Мадуро, 1 апреля передает агентство Associated Press.

Nicolasmaduro.org.ve Николас Мадуро

Чавушоглу также сообщил по итогам переговоров с главой МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса, что Турция и Венесуэла намерены «углублять сотрудничество во всех областях».

«Мы не можем видеть трудности венесуэльского народа и не торговать с этой страной», — заявил Чавушоглу на совместной пресс-конференции в Анкаре.

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