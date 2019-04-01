Оренбург, 1 апреля, 2019, 16:54 — ИА Регнум. Ожидаемый отказ Конституционного суда России в удовлетворении иска оппозиции об антиконституционности пенсионной реформы, повышении пенсионного возраста для мужчин и женщин на пять лет — это факт нарушения статьи 55 Конституции России, согласно которой не могут издаваться законы, ущемляющие права граждан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил депутат заксобрания Оренбургской области Владимир Фролов («Справедливая Россия»).

Татьяна Раджабова ИА Красная Весна Конституция РФ

«Могло ли быть другим решение КС? Конечно, могло. Однако считаю, что в России уже нет и Конституционного суда, как и Верховного суда. Они стали инструментом исполнительной власти», — считает Фролов.

«В это время в Италии, в Китае принимаются решения о понижении пенсионного возраста до 62, 60 и 55 лет — для женщин», — добавил депутат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, представители системной оппозиции обратились в Конституционный суд с требованием признать повышение пенсионного возраста неконституционным. Однако, по данным источника в правительстве России, суд откажет в этом иске.