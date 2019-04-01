Липецк, 1 апреля, 2019, 16:52 — ИА Регнум. В Липецке проект реконструкции Быханова сада и его наполнение будут выбирать сами горожане. Об этом заявил врио главы областной администрации Игорь Артамонов на общественных обсуждениях, на которых представили проекты архитекторов из Казани, Москвы и Белгорода.

Дмитрий Ратников Вход в Быханов сад, Липецк

«Вы сами будете создавать пространство для себя. Вы сердцем и душой будете подсказывать профессиональным архитекторам, где какую тропинку лучше проложить. Каким будет будущее парка, предстоит решать самим горожанам. Что же касается власти, она и поддержит интересы жителей, и сделает все для того, чтобы Быханов сад стал ухоженным, современным и комфортным общественным пространством», — заявил Игорь Артамонов.

В дискуссии участвовали более 140 человек. Их разделили на три возрастные группы: до 30 лет, люди среднего возраста и пенсионеры. Участники фокус-групп заполнили анкеты, в которых отметили, что ходят видеть в парке, где должны расположиться кафе, зоны активного отдыха, спорта, детские площадки и туалеты. Все участники проголосовали за то, чтобы в парке было меньше бетона, но больше зелени. Быханов сад, по мнению участников обсуждения, должен сохранить свою историческую уникальность и остаться местом для семейного отдыха.

Следующее обсуждение с экспертами и архитекторами пройдет 2 и 4 апреля. Затем специалисты доработают проект-победитель народного голосования с учетом мнения всех предложений жителей.

Также горожане обратились к Игорю Артамонову с просьбой пересмотреть проект строительства энергоподстанции на улице Тельмана, который уже одобрили депутаты городского совета. Липчане заявили, что многие из них выступают против такого «соседства», но их мнение не учли. Игорь Артамонов пообещал рассмотреть этот вопрос.