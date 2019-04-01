Калуга, 1 апреля, 2019, 14:44 — ИА Регнум. 1 апреля в Калуге первый заместитель губернатора Дмитрий Денисов и главный федеральный инспектор по Калужской области Игорь Князев провели координационное совещание руководителей органов государственной и федеральной власти региона.

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Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, по информации руководителя регионального управления Федеральной налоговой службы Андрея Ламакина, доходы в консолидированный бюджет области в 2018 году превысили 57 млрд. рублей. Это на 16,3%больше, чем в 2017 году. Годовой план по налоговым доходам исполнен на 105,3%. Поступления сформированы за счет налога на доходы физических лиц (38,7%), налога на прибыль (29,0%), акцизов и имущественных налогов (13,8%). Положительная динамика наблюдается по транспортному и земельному, а также по налогам на имущество организаций.

Отдельно отмечалось, что в 2018 году Калужской областью обеспечены значительные темпы роста поступлений доходов в бюджетную систему РФ. Это позволило региону по данному показателю занять ведущие позиции в ЦФО. В федеральный бюджет поступило 47,9 млрд. рублей.

В рамках обсуждения темы развития финансового рынка в Калужской области Дмитрий Денисов поблагодарил руководство Центробанка РФ в лице управляющей региональным отделением Ирины Карлаш за обеспечение доступности финансовых средств для субъектов малого и среднего предпринимательства. Он также напомнил о важности этой работы при выполнении поставленной Президентом страны задачи по увеличению темпов жилищного строительства.

На совещании, кроме того, рассматривался ряд вопросов, касающихся усиления контроля за качеством молочной продукции, поставляемой в детские сады, планов по введению электронной оплаты в маршрутках, а также по экологической реабилитации Людиновского водохранилища. По информации профильного министерства, средства на эти цели будут выделены из федерального бюджета в рамках национального проекта «Экология». К работам планируется приступить в середине текущего года. Также будет очищена акватория реки Жиздры. До 2020 года на выполнение работ из федерального бюджета направят порядка девяти миллионов рублей.