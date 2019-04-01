Москва, 1 апреля, 2019, 16:48 — ИА Регнум. Совокупное состояние богатейших граждан России за первый квартал 2019 года выросло на $20,5 млрд, следует из опубликованных 1 апреля данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index.

Виктор Дени. Капитал

В обновлённый список 500 самых богатых людей в мире вошли 23 российских гражданина. На первом месте среди них оказался генеральный директор «Норникеля» Владимир Потанин (39-е место в рейтинге), состояние которого оценивается в $21 млрд.

Следом за ним в рейтинге расположился владелец НЛМК Владимир Лисин. Его состояние издание оценивает в $20,3 млрд. На третьем месте оказался основной акционер НОВАТЭК и СИБУР Леонид Михельсон (42-е место в рейтинге) с состоянием $20 млрд.

В первую пятёрку также вошли глава ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов (состояние — $19,7 млрд) и владелец «Северстали» Алексей Мордашов ($18,4 млрд), занявшие 44-е и 50-е места в рейтинге соответственно.