Москва, 1 апреля, 2019, 16:39 — ИА Регнум. Всё, что происходит на Украине, не ведёт к нормализации отношений с Россией, заявил 1 апреля в интервью журналу «Международная жизнь» заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.

Иван Шилов ИА REGNUM Бандеровская Украина

Замглавы МИД России отметил, что Москва хотела бы нормализации с Украиной, с народом которой существует плотная историческая и цивилизационная общность.

«К сожалению, то, что сегодня там происходит, оставляет немного шансов для этого. С подачи киевских властей антироссийский фактор стал чуть ли не нормой жизни для многих политических деятелей в стране и активно эксплуатируется в нынешней президентской гонке», — сказал Григорий Карасин.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта на Украине прошли выборы президента. В тройку лидеров вошли комик Владимир Зеленский, действующий президент Пётр Порошенко и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Таким образом, во второй тур выборов вышли кандидаты, антироссийская риторика которых мало отличает их друг от друга.

Второй тур выборов президента Украины должен пройти 21 апреля.