Тегеран, 1 апреля, 2019, 16:38 — ИА Регнум. Мощное землетрясение произошло на западе Ирана, 1 апреля передает агентство Associated Press.

(сс) Z22 Сейсмограф

По информации сейсмологических служб, за час вблизи города Сумар в провинции Керманшах зафиксировано три подземных толчка магнитудой 5,2, а также 4,9 и 4,4.

Согласно сообщениям иранских СМИ, землетрясение не вызвало серьёзных разрушений и обошлось без человеческих жертв.

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