Москва, 1 апреля, 2019, 16:38 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сегодня, 1 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

В ходе разговора глава армянского правительства проинформировал российского лидера об итогах прошедших 29 марта в Вене переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым по ситуации в Нагорном Карабахе.

Кроме того, Пашинян выразил благодарность за ту весомую посредническую роль, которую Россия играет в переговорном процессе.

В свою очередь президент России Владимир Путин подтвердил готовность Москвы и далее оказывать содействие в нагорно-карабахском урегулировании.

Что касается встречи Пашиняна и Алиева в Вене, то по её итогам лидеры двух стран лишь заявили, что договорились продолжить прямой диалог.