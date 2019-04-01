Владимир Путин провел телефонный разговор с Николом Пашиняном
Москва, 1 апреля, 2019, 16:38 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сегодня, 1 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.
В ходе разговора глава армянского правительства проинформировал российского лидера об итогах прошедших 29 марта в Вене переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым по ситуации в Нагорном Карабахе.
Кроме того, Пашинян выразил благодарность за ту весомую посредническую роль, которую Россия играет в переговорном процессе.
В свою очередь президент России Владимир Путин подтвердил готовность Москвы и далее оказывать содействие в нагорно-карабахском урегулировании.
Что касается встречи Пашиняна и Алиева в Вене, то по её итогам лидеры двух стран лишь заявили, что договорились продолжить прямой диалог.