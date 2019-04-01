Ростов-на-Дону, 1 апреля, 2019, 16:39 — ИА Регнум. Конституционному суду отменить пенсионную реформу в России просто не позволят. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил координатор ростовского отделения общественного движения «Суть времени» Артём Тарабановский.

Алексей Моргунов. Демонстрация. 1920

«Шансов, что Конституционный суд РФ отменит пенсионную реформу, было около 30%. Это было бы возможно, если бы правительство РФ осознало губительность принимаемых мер. Но назад дороги нет, и, вероятно, Конституционному суду отменить пенсионную реформу просто не позволят, — считает собеседник агентства.

Если Конституционный суд откажет представителям оппозиции, — продолжил он, — то, тем самым, налицо окажется зависимость Конституционного суда и всей системы от власти и государства, покажет, что вектор не изменился, а также ещё более отделит народ от государства.

На мой взгляд, вся затея, связанная с пенсионной реформой и другими антисоциальными шагами, проводится с целью социального протеста обычных граждан, которые всегда были опорой государства. По сути, власть заставляет их выйти на улицы,» — заключил Тарабановский.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, о вероятности того, что в ближайшие дни Конституционный суд РФ официально откажет представителям парламентской оппозиции, которые обратились с иском о признании неконституционной пенсионной реформы, инициированной правительством РФ, стало известно на минувшей неделе.