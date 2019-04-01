Рим, 1 апреля, 2019, 16:33 — ИА Регнум. Заявления представителей одной из двух правящих партий Италии — «Движения 5 звезд» по вопросам, связанным с семьями, могут означать, что «Движение» больше не хочет входить в состав правительства, заявил в интервью Corriere della Sera в понедельник, 1 апреля, министр по делам семьи Лоренцо Фонтана, представляющий вторую партию коалиции — «Лигу».

tiagouy Правительство Италии

Поводом для нового конфликта стал организованный «Лигой» Всемирный семейный конгресс в Вероне. Обсуждение вопросов поддержки семьи с христианских позиций вызвало недовольство конкурентов «Лиги», в том числе и «Движения 5 звезд».

Высокопоставленные представители «Движения» не только критиковали «Лигу» за «средневековый подход» к вопросу, но и заявили, что подготовленный коллегами по коалиции декрет о поддержке семей, в том числе разведенных с общими детьми, не будет рассматриваться Сенатом в нынешнем виде.

В «Лиге» в свою очередь полагают, что этот вопрос входит в коалиционный контракт правительства, а сама тема семей (как и соответствующий министерский пост) доверена «Лиге». В «Движении» же не только не выполняют данных обещаний, но и в последнее время «критикуют нас еще больше, чем это делает оппозиция», отметил Фонтана.

Причиной для конфликта является приближение выборов в Европарламент. В марте 2018 года на национальных выборах «Движение» получило 33% голосов, «Лига» — 17%, и большинство мест в правительстве досталось «Движению». Но с тех пор «Лига» нарастила свой рейтинг до 34%, а рейтинг «Движения» сократился до 21%. «Лига» вместе с другими правоцентристскими партиями в течение этого года выиграла все местные выборы в Италии, «Движение» все эти выборы проиграло.

Руководители обоих партий, Маттео Сальвини и Луиджи Ди Майо, говорят, что намерены проработать в нынешнем составе правительства в течение всех пяти лет. Но наблюдатели отмечают, что доступная «Лиге» возможность выйти из коалиции и после новых выборов получить большинство мест в его новом составе (в том числе и место премьера для Сальвини) негативно сказывается на работе нынешнего правительства. «Лига» на основании роста рейтингов ждет, что «Движение» будет уступать по принципиальным вопросам, а для самого «Движения» оба варианта — проигрышны: подчинение «Лиге» означает утрату лица и рейтинга, выход из коалиции — потерю власти.