Москва, 1 апреля, 2019, 16:28 — ИА Регнум. Численность официально зарегистрированных безработных в России за неделю с 20 по 27 марта выросла на 0,7% и составила 820 тысяч человек. Такие данные представила пресс-служба Минтруда.

Джон Лэнгли Ховард. Безработные. 1937

Рост показателя в ведомстве назвали сезонным фактором, а также связали с повышением пособия по безработице с 1 января 2019 года.

Сообщается, что рост числа безработных в течение недели наблюдался в 60 российских регионах. Наибольшее увеличение показателя отмечено в Чечне, Северной Осетии, Хакасии, Костромской, Ленинградской, Нижегородской, Сахалинской и Челябинской областях, Еврейской автономной области и Севастополе.

Снижение численности безработных зафиксировано в 19 регионах — в первую очередь в Чукотском автономном округе, Крыму, Туве, Чувашии, Астраханской, Белгородской, Липецкой, Омской и Тамбовской областях.

В Калмыкии, Ямало-Ненецком автономном округе, Ивановской, Кировской, Курганской и Ульяновской областях показатель за неделю не изменился.