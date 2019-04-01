Москва, 1 апреля, 2019, 16:17 — ИА Регнум. Курс евро на торгах 1 апреля поднялся выше 74 рублей впервые с середины марта 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Евро

По состоянию на 15:31 мск евро рос на 35 копеек к уровню открытия торговой сессии — до 74,01 рубля. В настоящее время курс евро опустился до 73,63 рубля.

Курс доллара в ходе торгов снизился на 9 копеек и на данный момент составляет 65,54 рубля.