Киев, 1 апреля, 2019, 16:21 — ИА Регнум. Явка в 64% — это хорошо и это практический максимум, которого можно достичь в нынешней Украине, заявил украинский политолог Руслан Бортник, комментируя итоги первого тура президентских выборов на Украине.

Gov.ua Выборы на Украине

«17 млн проголосовавших из 26,6 млн, внесенных в списки и 35 млн, внесенных в реестр избирателей, позволяют говорить, что за рубежом находится 4−5 млн избирателей, а в целом проголосовало меньше половины граждан Украины, имеющих право голоса. Кроме «заробитчан», не проголосовал Крым и Донбасс, переселенцы и люди без регистрации», — анализирует ситуацию эксперт.

Также он обращает внимание, что явка в восточных, южный и северных областях и г. Киеве стала сопоставимой с явкой в западной Украине.

«В этих регионах люди пошли, а на Западе Украины чувствуется массовая иммиграция населения — Порошенко «догнала» его же политика. Но с учетом того, что там проживает в среднем в 2 раза больше людей, то именно этот избиратель и определил победу Зеленского и второе место Порошенко», — заявил эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что итоговая явка по Украине, согласно подсчетам ЦИК, составила 62,79%. Это на несколько процентов больше, чем на выборах 2014 года.

Также ИА REGNUM провел полный анализ данных ЦИК Украины: какие регионы страны наиболее и наименее активно участвовали в выборах.