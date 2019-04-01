Москва, 1 апреля, 2019, 16:33 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы на ближайшем пленарном заседании 2 апреля обсудят постановление о продлении работы согласительной комиссии депутатов и сенаторов над законом о запрете размещения хостелов в многоквартирных домах. К такому решению пришли депутаты в ходе Совета Думы, сообщили в пресс-службе Госдумы 1 апреля. Заседание комиссии может состояться 3 апреля.

gery Хостел

Речь идет о законе, запрещающем размещать хостелы и оказывать гостиничные услуги в многоквартирных жилых домах. Госдума 6 марта единогласно приняла закон, однако затем 13 марта Совфед не одобрил его принятие.

«Совет Думы принял решение о продлении сроков работы согласительной комиссии по закону об ограничении размещения хостелов в многоквартирных жилых домах. Этот закон давно ждут наши граждане, в первую очередь в крупных городах. Однако итоговое решение по срокам вступления закона в силу должно быть максимально проработанным, чтобы защищены были права и учтены интересы, как горожан, так и тех, кто на летнее время воспользуется услугами хостелов», — цитирует спикера Госдумы Вячеслава Володина пресс-служба Госдумы.

При этом, отметил он, позиция депутатов остается неизменной: Госдума не согласна откладывать вступление закона в силу до 2020 года. Ранее такой вариант предложили сенаторы — по мнению Совфеда, новые нормы должны заработать с 1 января 2020 года, чтобы бизнес мог перестроиться. При этом изначальная версия закона подразумевала, что его нормы вступают сразу после опубликования закона. Такие разногласия по срокам вступления закона в силу и стали причиной того, что сенаторы его не одобрили, а затем совместно с депутатами создали Согласительную комиссию.

Однако договориться не удалось — 29 марта согласительная комиссия закончила свою работу. В ходе двух ее заседаний депутаты предложили перенести срок вступления закона в силу на 1 июля 2019 года, а сенаторы — на 1 октября 2019 года.

«Продление работы согласительной комиссии, надеюсь, позволит выйти на компромиссное решение. При этом напомню, что принятый Госдумой закон, не запрещает хостелы, а ограничивает их расположение в жилых многоквартирных домах, позволяя бизнесу размещать хостелы на первых этажах домов с отдельным входом, чтобы не доставлять неудобств жильцам. Мы не встречаем никого, кто бы хотел, чтобы в его подъезде, на лестничной клетке, над его квартирой или рядом располагался хостел. Нельзя откладывать вступление этого закона в силу», — заявил Володин.