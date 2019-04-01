Рим, 1 апреля, 2019, 16:07 — ИА Регнум. Уже в течение 2019 года правительство Италии может утвердить декрет, расширяющий поддержку семей, написал вице-премьер Италии, глава «Движения 5 звезд» Луиджи Ди Майо в понедельник, 1 апреля, в официальном блоге своей партии в Facebook.

Карл Брюллов. Итальянка, ожидающая ребенка, разглядывает рубашку, муж сколачивает колыбель. 1831

В частности, предполагается пропорциональное снижение налогов для многодетных семей: семьи с 3 детьми будут платить по меньшей ставке, чем семьи с двумя, семьи с 4 детьми — по еще меньшей и т. д.

Наблюдатели отмечают, что заявления Ди Майо вызваны в первую очередь приближением выборов в Европарламент. Поддержка семей — тема, традиционная для их конкурентов и партнеров по правящей коалиции «Лиги» Маттео Сальвини.

В минувшие выходные партия «Лига» выступила организатором Всемирного семейного конгресса, который прошел в Вероне. Обсуждение вопросов поддержки семьи с христианских позиций вызвало недовольство конкурентов «Лиги», в том числе и «Движения 5 звезд», что в свою очередь стало поводом для новых конфликтов в правительстве.