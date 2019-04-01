Афины , 1 апреля, 2019, 16:07 — ИА Регнум. Власти Греции приняли решение об установке в столице конной статуи царя и полководца Александра Македонского, передают греческие СМИ.

(сс) Rašo Памятник Александру Македонскому в Скопье

Как сообщается, монумент будет установлен на пересечении проспектов Василисис-Амалиас и Василисис-Олгас в центральной части Афин. На месте уже начаты работы по установке постамента.

Автором памятника выступит известный скульптор Яннис Папас. Общая высота композиции составит 3,5 метра. Таким образом, монумент в Афинах будет во много раз меньше «Воина на коне», установленного в центре Скопье.

Напомним, ранее власти Македонии на фоне переговоров с Грецией о смене названия страны приняли решение о демонтаже скульптур, установленных в рамках проекта «Скопье-2014», который был начат предыдущим правительством под руководством Николы Груевского.

Под программу сноса попала в том числе 28-метровая конная статуя Александра Македонского, окружённая мраморным фонтаном, которая вызывала особое недовольство Афин.

Греция на протяжении четверти века блокировала вступление Македонии в ЕС и НАТО, требуя переименования соседней страны ввиду того, что аналогичное название имеет одна из провинций на севере Греции. В соответствии с заключённым в 2018 году соглашением бывшая югославская республика была переименована в Северную Македонию, Скопье официально отказалось от каких-либо территориальных претензий к южному соседу.