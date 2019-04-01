Ярославль, 1 апреля, 2019, 16:02 — ИА Регнум. В Ярославской области впервые пройдет фестиваль частных музеев. Об этом на брифинге 1 апреля рассказало руководство департамента туризма Ярославской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Фестиваль пройдет в регионе в сентябре — начале октября 2019 года. Предположительно он продлится полтора месяца, самая насыщенная программа ждет гостей по субботам и воскресеньям. Мероприятие адресовано индивидуальным туристам.

«В Ярославской области более высокая, чем в среднем по России, динамика роста частного музейного сектора. Согласно статистике в настоящий момент в нашем регионе музейной деятельностью занимаются 150 негосударственных организаций. Только в 2018 году было открыто 6 новых частных музеев. Именно поэтому область выбрана в качестве пилотной площадки для реализации проекта», — отметила на брифинге директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова.

В Ярославской области, действительно, множество частных музеев, среди которых такие экзотичные как «Музей дыр и заплат», «Деревня Тыгыдым», музей крестьянского дизайна «Конь в пальто». Немало музеев посвящены отдельным предметам: утюгу, чайнику, деньгам, прянику, плюшевому медведю и так далее.

Пока неясно, в какой форме и на каких площадках пройдет фестиваль. Это будет понятно после того, как определиться состав участников. Организует фестиваль Ассоциация менеджеров культуры при поддержке региональных властей. Идея реализуется в рамках федерального проекта «Управление наследием: независимый сектор», который стал победителем конкурса Фонда президентских грантов.

Одна из задач фестиваля — предъявить независимые музеи региона и открыть новые туристические объекты широкой аудитории. А также привлечь в Ярославскую область индивидуальных туристов, интересующихся культурной тематикой.

«Мы знаем, что во всем мире туристы, которых интересуют культурные турпредложения, тратят денег больше, чем остальные путешественники. Такие люди, как правило, приезжают на несколько дней, а значит оплачивают гостиницу и походы в рестораны, кафе. А главное, они готовы покупать произведения искусства, книги, самую дорогую сувенирную продукцию. Это один из самых заманчивых для региона тип туристов. Именно их мы и рассчитываем привлечь на Фестиваль частных музеев», — говорит Юлия Рыбакова.

Участником Фестиваля сможет стать любой негосударственный музей региона, прошедший конкурсный отбор. Сейчас ведется прием заявок на сайте Ассоциации менеджеров культуры — amcult.ru. Среди критериев отбора готовность разработать свой собственный вариант участия в фестивале и прислать его на экспертизу, обновить музейные программы, включив новые форматы работы с аудиторией (антиэкскурсии, квесты и т.п.), желание взаимодействовать с другими музеями — участниками проекта и так далее.

На следующем этапе музеи посетят эксперты проекта, они оценят музейную коллекцию, эстетичность экспозиции, уровень сервиса. Организаторы рассчитывают привлечь на фестиваль порядка 10 тысяч туристов.