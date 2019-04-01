Рим, 1 апреля, 2019, 15:59 — ИА Регнум. Процедура усыновления в Италии будет упрощена и ускорена, написал на своей странице в Twitter в понедельник, 1 апреля, вице-премьер, министр внутренних дел Маттео Сальвини.

Бернардо Строцци. Спящий ребёнок. XVII век

Кроме того, процедура станет дешевле, отметил Сальвини. По его словам, в Италии тысячи семейных пар ожидают, когда они смогут принять ребенка.

В минувшие выходные партия Сальвини «Лига» выступила организатором Всемирного семейного конгресса, который прошел в Вероне. Обсуждение вопросов поддержки семьи с христианских позиций вызвало недовольство конкурентов «Лиги», в том числе их партнеров по правящей коалиции из «Движения 5 звезд», что в свою очередь стало поводом для новых конфликтов в правительстве.