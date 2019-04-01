Москва, 1 апреля, 2019, 15:55 — ИА Регнум. Нефтяные котировки 1 апреля стремительно растут на фоне сокращения добычи в Венесуэле и прекращения действия разрешения на покупку нефти у Ирана восьми странам, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента управления активами компании ERARIUM Group Денис Лисицын.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Также хорошую поддержку оказывают положительные данные в производственном секторе Китая. Если данная тенденция будет продолжаться, то нефть марки Brent можно будет увидеть на уровне $73 за баррель, а WTI достигнет уровня $63 за баррель», — полагает эксперт.

С другой стороны, положительная статистика по запасам коммерческой нефти США и общая тенденция стагнации в мировой экономике заставляют задуматься о скором развороте восходящего тренда.

«Цена на мировых рынках может упасть и очень быстро, достаточно любой негативной новости экономического характера, достигнув уровня по марке Brent $65 за баррель, и WTI до уровня $58 за баррель», — считает Лисицын.

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