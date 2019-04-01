Рязань, 1 апреля, 2019, 15:50 — ИА Регнум. Общеуниверситетская студенческая научно-практическая конференция «Молодёжные движения и организации СССР» прошла в Рязанском государственном университете имени С.А. Есенина, сообщает 1 апреля пресс-служба вуза.

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Инициаторами проведения мероприятия стали студенты, выступившие с докладами на темы подвига молодёжи в годы Великой Отечественной войны, культуры и быта советской молодёжи, отражения молодёжного движения СССР в искусстве.

Выступая на открытии конференции, декан факультета истории и международных отношений, кандидат исторических наук Оксана Амурская выразила уверенность в том, что проведённые исследования послужат основой для дальнейших научных свершений студентов.

«У вас есть замечательная возможность не только изучать молодёжные объединения, но и участвовать в их деятельности», — сказала она.

В свою очередь проректор по научной деятельности, кандидат исторических наук Владимир Горнов отметил высокую научную и практическую актуальность выбранных тем и успешную деятельность студенческого научного сообщества «Светоч» факультета истории и международных отношений: «Мы надеемся на увеличение количества студенческих научных обществ, на создание их конфедерации». Также он предложил студентам содействие в изучении истории оперативных комсомольских отрядов и пожелал плодотворной работы на конференции.

Отмечается, что свои исследования на конференции представили студенты института психологии, педагогики и социальной работы, факультет истории и международных отношений, юридический факультет. Выступающие показали большой научный потенциал.

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