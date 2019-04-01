Москва, 1 апреля, 2019, 15:45 — ИА Регнум. Сегодня, 1 апреля, рубль отыгрывает пятничное падение, произошедшее после сообщений о возможном вводе очередных санкций по делу отравления Скрипаля, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

ИА REGNUM Рубль и доллар

Кроме того, геополитическая ситуация становится более напряженной из-за присутствия российских военных в Венесуэле: в конце прошлой недели Джон Болтон, советник Белого дома по национальной безопасности, достаточно резко высказался по данному вопросу, заставив инвесторов изрядно забеспокоиться и закрыть часть позиций по отечественным активам.

«Тем не менее курс имеет все шансы на восстановление в самое ближайшее время, особенно на фоне роста интереса к рисковым активам на глобальном рынке, в связи с увеличением показателей деловой активности промышленного сектора КНР впервые за четыре месяца», — пояснил эксперт.

Поддержку курсу рубля оказывает дорогая нефть. Котировки растут на фоне очевидного сокращения предложения как благодаря усилиям странам ОПЕК, которые ограничили добычу на 1,2 млн баррелей в сутки, так и санкциям в отношении Ирана и Венесуэлы. Дополнительным поводом для увеличения цен стало сокращение числа активных буровых установок в США до минимальных за год отметок — 816 единиц.

«Таким образом, рубль вполне может укрепиться до отметки в 65,20 за доллар в самое ближайшее время. Инвесторы будут крайне внимательно следить за ходом торговых переговоров между США и КНР: на этой неделе должна произойти встреча на высоком уровне между представителями двух стран в Вашингтоне.

Судьба большинства активов зависит от судьбы соглашения между крупнейшими экономиками мира, а значит, любые позитивные новости будут способствовать укреплению российской валюты», — считает Николаев.

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