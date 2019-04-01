Москва, 1 апреля, 2019, 16:07 — ИА Регнум. Голосование за кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского было на самом деле голосованием против действующего главы государства Петра Порошенко, уверен член Совфеда РФ Анатолий Широков. Об этом он заявил 1 апреля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

«Голосование за Зеленского — это не столько голосование за Зеленского, сколько против Порошенко, — сказал Широков. — Фактически Порошенко за пять лет своей работы в качестве президента Украину только разваливал, а не укреплял. И население об этом заявляет. У Порошенко был только один шанс нагнетать своё присутствие в эфире — это антироссийская риторика. [Теперь] Украину ждёт три очень напряжённых недели. Порошенко, поскольку у него в руках остаётся огромный административный ресурс, у него остаются отмороженные товарищи и способы компрометации Зеленского, как силы, противостоящей идеологии, которую несёт Порошенко».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, после обработки 81,97% протоколов на президентских выборах на Украине отрыв Владимира Зеленского от Петра Порошенко вырос до 14,39%. Зеленский набирает 30,40% голосов, Порошенко — 16,01%, Юлия Тимошенко — 13,26%, Юрий Бойко — 11,55%.