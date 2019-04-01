Симферополь, 1 апреля, 2019, 15:36 — ИА Регнум. Снятие статуса «краснокнижного» вида с сосны Палласа для Крыма недопустимо, это ошибка, считают крымские учёные. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба Крымского федерального университета (КФУ) им. В. И. Вернадского.

Vadim Indeikin Крымская сосна

«Уникальность популяций подвидового таксона, произрастающего в горном Крыму, заключается в том, что он находится на северной границе своего ареала и формируемые им сообщества отличаются узкой экологической приуроченностью. В связи с этим неосторожное, лишенное научного изучения, вмешательство (даже рубки ухода) могут привести к необратимым изменениям в структуре сосновых лесов», — пояснила доцент кафедры ботаники и физиологии растений и биотехнологий Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского Людмила Вахрушева.

В вузе отметили, что принятое Министерством природных ресурсов и экологии России решение приведет к интенсивному хозяйственному освоению уникальных лесов, особенно на южном склоне Крымских гор. Также, убеждены учёные, при снятии специального статуса с крымской сосны невозможно будет доказать, что деревья к Новому году срублены в лесах естественного происхождения, либо изъяты из посадок специально для продажи.