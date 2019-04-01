Сан-Франциско, США, 1 апреля, 2019, 15:35 — ИА Регнум. Известный производитель высококачественных игровых контроллеров Razer выпустил беспроводные клавиатуру и мышь для консоли Xbox One. Об этом 31 марта сообщил портал VentureBeat.

Логотип Razer

https://twitter.com/VentureBeat/status/1112493527500492800

Комплект получил название Razer Turret. Глава компании Мин-Лян Тан отметил, что команда Razer была рада сотрудничать с Microsoft. Он отметил, что теперь владельцы Xbox One получат возможность использовать все преимущества клавиатуры и мыши, которые могут работать без подзарядки до 40 часов. Отмечается, что стоимость Razer Turret составит $250, при этом устройства будут полностью совместимы с ПК и Windows 10.

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Напомним, компания Razer считается одним из пионеров индустрии киберспорта, Мин-Лян Тан руководит ей с момента основания (2005 год). Штаб-квартира компании находится в Сан-Франциско (штат Калифорния, США).