Ярославль, 1 апреля, 2019, 15:31 — ИА Регнум. В Ярославле подана еще одна заявка на проведение митинга против объединения Волковского театра и Александринки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила организатор предстоящего мероприятия, депутат муниципалитета Ярославля Евгения Овод.

Wikimedia.org Памятник Федору Волкову в Ярославле

«Заявка подана сегодня в администрацию Кировского и Ленинского районов. Митинг пройдет в сквере у памятника Фёдору Волкову 12 апреля в 18 часов. В этом случае любые другие места неприемлемы, мы будем проводить митинг вне зависимости от того, согласуют нам его власти или нет», — сказала корреспонденту ИА REGNUM депутат Евгения Овод.

Предполагаемое число участников митинга — 100 человек. Евгения Овод возглавляет в муниципалитете фракцию КПРФ, но на митинге ждет всех неравнодушных горожан вне зависимости от политической принадлежности.

«Мы зовем и «Единую Россию», и другие партии, губернатора Дмитрия Миронова и мэра Владимира Волкова, которые очень правильно высказались против слияния театров. Эта тема, которая объединяет сейчас ярославцев, а не разделяет их. Кроме того, на заседании муниципалитета я буду поднимать этот вопрос, чтобы депутаты также высказали свою позицию», — сказала Евгения Овод.

Ранее заявку на 13 апреля подали активисты «ПАРНАСа», в мэрии отрицают ее наличие.