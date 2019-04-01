Москва, 1 апреля, 2019, 15:29 — ИА Регнум. С 1 апреля 2019 года социальные пенсии в России проиндексированы на 2%. При этом средний размер социальной пенсии по старости увеличился на 182 рубля и после повышения составил 9 266 рублей в месяц. Сейчас социальные пенсии получают в России около 3,2 млн человек в России. Не стоит издеваться над гражданами, переспрашивая, многое ли они смогут позволить себе купить на те 182 рубля, что им добавили (хотя, конечно, хорошо, что добавили), заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Но вот официальные данные самого Росстата: за период с 19 по 25 марта 2019 года инфляция составила 0,1%, с начала марта — 0,3%, а с начала года — 1,8% (это, между прочим, больше 7% в годовом выражении). Для сравнения — в 2018 году в целом за март инфляция составила 0,3%, а с начала года — 0,8%.

«Так что речи об увеличении пенсий не идет — они были просто проиндексированы на величину инфляции, и купить сейчас на пенсию «с прибавкой» можно ровно столько же, сколько в начале года.

Совершенно очевидно, что данные меры не способны повлиять на улучшение жизни пенсионеров в России — они направлены на то, чтобы хотя бы сохранить тот уровень, который есть сейчас», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 апреля в России социальные пенсии увеличились на 2%. Их средний размер вырос на 182 рубля и составил 9 266 рублей. Это ниже уровня инфляции за 2018 год и меньше планируемой Пенсионным фондом РФ индексации.

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