Кейптаун, 1 апреля, 2019, 15:32 — ИА Регнум. С 3 апреля цена на бензин в ЮАР поднимется не менее, чем на 9%, передает информационное агентство Reuters со ссылкой на департамент энергоресурсов ЮАР.

wilhei Канистры с бензином

По информации издания, цена на дизель вырастет почти на 6%. Цена бензина составит 1,1 долларов США за литр.

В официальном заявлении министр энергетики Джефф Радабе объяснил резкий рост цен в стране высокими топливными и дорожными налогами, объявленными в бюджете на февраль.